Ексвінгер Динамо продовжить кар’єру у Ла Лізі
Угода гравця з киянами завершилася 30 червня
Райо Вальєкано підписав контракт з ексвінгером Динамо Гіоргі Цітаїшвілі. Про це повідомляє інсайдер Маттео Моретто.
На який термін та яку суму розрахований контракт 25-річного грузина – джерело не зазначає.
Сам трансфер відбувся на правах вільного агента, оскільки попередня угода гравця з киянами закінчилася ще 30 червня.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Динамо п’ять разів віддавало Цітаїшвілі в оренду – до Вісли, Леха, Динамо з Батумі, Гранади та Меца.
Минулого сезону грузин відіграв за останніх 35 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.
Райо Вальєкано, в свою чергу, фінішував восьмим у чемпіонаті Іспанії та дійшов до фіналу Ліги конференцій, де поступився Крістал Пелес (0:1).
Раніше Цітаїшвілі відхилив пропозицію із Саудівської Аравії.