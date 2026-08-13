Володимир Кириченко

Райо Вальєкано підписав контракт з ексвінгером Динамо Гіоргі Цітаїшвілі. Про це повідомляє інсайдер Маттео Моретто.

На який термін та яку суму розрахований контракт 25-річного грузина – джерело не зазначає.

Сам трансфер відбувся на правах вільного агента, оскільки попередня угода гравця з киянами закінчилася ще 30 червня.

Exclusiva: el Rayo cierra el fichaje de Giorgi Tsitaishvili. @marca pic.twitter.com/8GEKPdGjQ8 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 12, 2026

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Динамо п’ять разів віддавало Цітаїшвілі в оренду – до Вісли, Леха, Динамо з Батумі, Гранади та Меца.

Минулого сезону грузин відіграв за останніх 35 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Райо Вальєкано, в свою чергу, фінішував восьмим у чемпіонаті Іспанії та дійшов до фіналу Ліги конференцій, де поступився Крістал Пелес (0:1).

Раніше Цітаїшвілі відхилив пропозицію із Саудівської Аравії.