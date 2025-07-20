Орендований у київського Динамо півзахисник Гіоргі Цитаїшвілі прокоментував свій перехід у французький Мец. У інтерв’ю він підкреслив, що рішення приєднатися до клубу Ліги 1 було обдуманим і швидким завдяки пораді співвітчизника.

– Я телефонував Жоржу Мікаутадзе, – розповів Цитаїшвілі. – Він сказав мені лише позитивні речі про місто, клуб і тренерський штаб. Саме тому я так швидко прийняв рішення.

Поки що бачив лише тренувальну базу та готель. Але я приємно здивований людьми, які тут працюють. Для мене задоволення – грати за Мец і бути частиною роздягальні клубу.

Раніше стало відомо, що Гіоргі Цитаїшвілі не хоче повертатися до України.