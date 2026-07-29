Сергій Разумовський

Колишній вінгер київського Динамо Георгій Цитаїшвілі не прийняв пропозицію від представника чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Таавуна. Про це повідомив журналіст Руді Галетті у соцмережі X.

🚨‼️ EXCL | Al Taawoun made a concrete attempt to sign Giorgi Tsitaishvili as a free agent, offering him a long-term contract.



The Georgian player turned it down, as he prefers to remain in Europe.



PSV and Freiburg are currently best placed, although the race remains open. pic.twitter.com/RmkAlu6RaN — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 29, 2026

За інформацією джерела, саудівський клуб здійснив конкретну спробу запросити 25-річного футболіста до своєї команди. Представники Аль-Таавуна запропонували грузинському вінгеру довгостроковий контракт і розраховували домовитися з гравцем найближчим часом.

Однак Цитаїшвілі вирішив відхилити цю пропозицію. Основною причиною такого рішення стало бажання футболіста продовжити кар’єру в Європі. Попри привабливі фінансові умови, які могли бути передбачені угодою із саудівським клубом, гравець наразі не планує переїжджати до чемпіонату Саудівської Аравії.

Влітку Георгій Цитаїшвілі залишився без клубу та отримав статус вільного агента. Його оренда у французькому Меці завершилася після закінчення минулого сезону. Водночас сплив і термін дії контракту футболіста з київським Динамо.

Минулий сезон Цитаїшвілі провів у складі Меца. За підсумками кампанії він зіграв 35 поєдинків у всіх турнірах, забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Наразі найбільший інтерес до вінгера проявляють нідерландський ПСВ та німецький Фрайбург. За інформацією журналіста, саме ці клуби перебувають найближче до підписання футболіста. Водночас остаточної домовленості поки немає, а боротьба за гравця продовжується. Інші європейські команди також можуть долучитися до переговорів, адже Цитаїшвілі доступний без компенсації за трансфер. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Георгія Цитаїшвілі у 3 мільйони євро.

Нагадаємо, захисник Динамо Костянтин Вівчаренко вибув не невизначений термін через травму коліна.