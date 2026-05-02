Грецький АЕК оголосив про продовження контракту із захисником Домагоєм Відою. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Нова угода з 37-річним хорватським футболістом розрахована до літа 2027 року. Таким чином для Віди майбутній сезон стане п’ятим у складі грецького клубу.

У поточному сезоні досвідчений центрбек провів 19 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем та однією результативною передачею.

Після 28 турів АЕК очолює чемпіонську групу чемпіонату Греції. Команда випереджає Олімпіакос на п’ять очок, а до завершення сезону залишається чотири тури. Нагадаємо, що такий розклад вигідний для Шахтаря у боротьбі за пряму путівку до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Домагоя Віду добре пам’ятають в Україні за виступами у складі київського Динамо, за яке він грав з 2013 до 2017 року.