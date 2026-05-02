Ексзахисник Динамо продовжив контракт із клубом, що може допомогти Шахтарю вийти до Ліги чемпіонів
Цікавий сюжет напередодні «Класичного»
15 хвилин тому
Грецький АЕК оголосив про продовження контракту із захисником Домагоєм Відою. Про це повідомив офіційний сайт клубу.
Нова угода з 37-річним хорватським футболістом розрахована до літа 2027 року. Таким чином для Віди майбутній сезон стане п’ятим у складі грецького клубу.
У поточному сезоні досвідчений центрбек провів 19 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем та однією результативною передачею.
Після 28 турів АЕК очолює чемпіонську групу чемпіонату Греції. Команда випереджає Олімпіакос на п’ять очок, а до завершення сезону залишається чотири тури. Нагадаємо, що такий розклад вигідний для Шахтаря у боротьбі за пряму путівку до Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що Домагоя Віду добре пам’ятають в Україні за виступами у складі київського Динамо, за яке він грав з 2013 до 2017 року.
