Ексзірка Шахтаря – в кроці під переходу у Вест Гем
Він має допомогти «молотобійцям» повернутися в АПЛ
Вест Гем продовжує працювати над підписанням вінгера Тоттенгема Манора Соломона. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Як зазначає джерело, «молотобійці» наближаються до фінальної стадії переговорів як зі «шпорами», так і з оточенням гравця.
Якщо трансфер все ж відбудеться, то Вест Гем стане четвертим клубом ізраїльтянина за останні 2 роки – до цього він виступав на правах оренди за Лідс (10+13 у 41 матчі), Вільярреал (1+4 у 11) та Фіорентину (2+2 у 19).
За сам Тоттенгем Соломон зіграв лише 6 матчів, у яких віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, цього сезону колектив Нуну Ешпіріту Санту вперше за 14 років гратиме у Чемпіоншипі.
Зазначимо, що влітку лондонський клуб залишили Крісенсіо Саммервілл (Аль-Хілаль, 64,5 млн), Фредді Поттс (Брюгге, 10 млн), Каллум Вілсон (Брентфорд, вільний агент), Матеуш Фернандеш (Тоттенгем, 99 млн), Адама Траоре (вільний агент) та Лукаш Фабіанський (завершив кар’єру).