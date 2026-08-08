Володимир Кириченко

Вест Гем продовжує працювати над підписанням вінгера Тоттенгема Манора Соломона. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як зазначає джерело, «молотобійці» наближаються до фінальної стадії переговорів як зі «шпорами», так і з оточенням гравця.

Якщо трансфер все ж відбудеться, то Вест Гем стане четвертим клубом ізраїльтянина за останні 2 роки – до цього він виступав на правах оренди за Лідс (10+13 у 41 матчі), Вільярреал (1+4 у 11) та Фіорентину (2+2 у 19).

🚨⚒️ West Ham advancing to final stages of Manor Solomon deal with Tottenham and player’s camp.



Deal proceeding, #WHUFC confident. pic.twitter.com/u2Am1fEXHq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

За сам Тоттенгем Соломон зіграв лише 6 матчів, у яких віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, цього сезону колектив Нуну Ешпіріту Санту вперше за 14 років гратиме у Чемпіоншипі.

Зазначимо, що влітку лондонський клуб залишили Крісенсіо Саммервілл (Аль-Хілаль, 64,5 млн), Фредді Поттс (Брюгге, 10 млн), Каллум Вілсон (Брентфорд, вільний агент), Матеуш Фернандеш (Тоттенгем, 99 млн), Адама Траоре (вільний агент) та Лукаш Фабіанський (завершив кар’єру).