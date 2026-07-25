Зірка збірної Нідерландів перебрався до Саудівської Аравії за 55+10 млн фунтів
24-річний гравець вирішив покинути Європу
близько 5 годин томуПідписатися в
Крісенсіо Саммервілл / Фото - Yahoo
Лівий півзахисник збірної Нідерландів Крісенсіо Саммервілл перейшов до саудівського Аль-Хілаля з лондонського Вест Гема.
Як повідомив раніше Фабріціо Романо, сума трансферу 24-річного гравця склала 55 млн фунтів (64,5 млн євро) + 10 млн фунтів (11,7 млн євро) бонусами.
Вест Гем, який цей сезон проведе у Чемпіоншипі, придбав Саммервілла влітку 2024 року у Лідса за 29,3 млн євро.
Минулого Крісенсіо він забив 7 голів та віддав 3 асисти у 34 матчах.
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