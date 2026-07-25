Володимир Кириченко

Лівий півзахисник збірної Нідерландів Крісенсіо Саммервілл перейшов до саудівського Аль-Хілаля з лондонського Вест Гема.

Як повідомив раніше Фабріціо Романо, сума трансферу 24-річного гравця склала 55 млн фунтів (64,5 млн євро) + 10 млн фунтів (11,7 млн євро) бонусами.

West Ham United can confirm that Crysencio Summerville has completed a permanent transfer to Al Hilal.



Everyone at the Club would like to thank Cry for his service and wish him well for the future. — West Ham United (@WestHam) July 24, 2026

Вест Гем, який цей сезон проведе у Чемпіоншипі, придбав Саммервілла влітку 2024 року у Лідса за 29,3 млн євро.

Минулого Крісенсіо він забив 7 голів та віддав 3 асисти у 34 матчах.

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