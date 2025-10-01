Вінгер Вільярреала та збірної Ізраїлю Манор Соломон не візьме участі в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса, який відбудеться сьогодні ввечері.

Футболіст повідомив у своїх сторіз в інстаграмі, що пропустить гру з релігійних причин:



На жаль, я не зможу зіграти сьогодні ввечері через єврейське свято. Удачі, Вільярреал!

У 2025 році Йом Кіпур припадає на ніч з 1 на 2 жовтня. Це найсвятіший день у юдейському календарі, який називають Днем спокути. Згідно з традиціями, цього дня заборонено працювати та обов’язковим є суворий піст.

Матч Вільярреал – Ювентус розпочнеться о 22:00 за київським часом.