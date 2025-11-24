Ельче в домашньому поєдинку 13 Ла Ліги зустрічався з Реалом, створивши купу проблем королівському клубу.

Команда Хабі Алонсо вважалась фаворитом протистояння, однак команді господарів за підтримки власних трибун вдалося звести гру до нічиєї.

Команди по перерві двічі обмінялись голами. На початку другої половини матчу Фебас вивів Ельче вперед. Реал на 78-й хвилині відповів взяттям воріт Хейсена.

В заключній 10-хвилинці Родрігес вдруге наблизив Ельче до перемоги над Реалом, який швидко відреагував голом Беллінгема, що звів поєдинок до нічиєї.

Наприкінці матчу Чуст залишив Ельче у меншості, однак це не вплинуло на підсумковий результат гри.

Ла Ліга. 13 тур

Ельче - Реал 2:2

Голи: Фебас 53, Родрігес 85 - Хейсен 78, Беллінгем 87