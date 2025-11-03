Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік поділився своїми враженнями після матчу 11 туру чемпіонату Іспанії, де його команда здобула перемогу над Ельче з рахунком 3:1.

«Я бачив багато речей, які ми зробили добре, але я також бачив деякі, які ми зробили не дуже добре. Ми повинні покращуватися. Ця перемога додала нам впевненості, це ще один крок, але ми повинні продовжувати. Я задоволений, і ми повинні позитивно налаштовуватися на майбутні матчі».

Мені подобається, як Ельче використовує м'яч, а також як вони пресингують з великою інтенсивністю.

Фермін Лопес може дати ще більше. Він хороший гравець для нас, він дуже активний. Він завжди там, коли створює моменти і забиває голи.

Ми хочемо виграти в Лізі чемпіонів, а потім у Віго, щоб зробити ще один крок вперед. Ми повинні бути налаштовані позитивно. Я задоволений перемогою над Ельче», — зізнався задоволений Флік, хоча і завжди налаштований на розвиток з кожною грою.