Галатасарай хоче орендувати нападника Реала
Родріго може змінити клубну прописку
1 день тому
Родріго/фото: Реал
Стамбульський Галатасарай виявляє інтерес до вінгера Реала Родріго та розглядає варіант оренди бразильця на другу половину сезону, повідомляє Diario AS.
Клуб готовий прийняти гравця в оренду, але виставив незвичайні фінансові умови: Реал має покривати 50% зарплати Родріго, при цьому виплати будуть здійснюватися частинами протягом кількох місяців.
У поточному сезоні 24-річний Родріго зіграв за мадридський клуб 13 матчів і зробив двох асистів.
У Галатасараї вважають, що оренда буде вигідна обом сторонам, але остаточне рішення залежить від Реалу та готовності клубу погодитись на запропоновані умови.