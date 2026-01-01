Емері не потиснув руку Артеті після знущання Арсенала над Астон Віллою. Відео
Іспанець спробував виправдатись
близько 2 годин тому
Унаї Емері / Фото - Астон Вілла
Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері після матчу 19 туру АПЛ з Арсеналом (1:4) проігнорував традиційне рукостискання з тренером суперника Мікелем Артетою.
Наставник бірмінгемців після матчу виправдався, що пішов у підтрибунку, поки менеджер Арсенала святкував перемогу зі своєю командою.
Я завжди підходжу до тренера суперника, тисну йому руку і йду всередину. Якщо він не дотримується того ж правила, я не можу чекати... Було холодно, - наводить слова Емері ВВС.
Згодом у мережі розлетілось відео, на якому помітно, що Емері одразу по свистку залишив технічну зону гостьової команди.