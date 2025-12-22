Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері підбив підсумки матчу 17 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (2:1). Його слова наводить ВВС.

Це була дуже важка, але фантастична перемога. «Вілла Парк» - це наша фортеця. Нам потрібні енергія та підтримка вболівальників у важкі моменти, як це було сьогодні. Ми показали нашу конкурентоспроможність індивідуально через різних гравців. Мми зробили фантастичну роботу.

Наступний виклик - це Челсі, і це буде важкий виїзний матч. Те, як ми реагуємо і почуваємося добре, - це те, як ми будуємо гру. Кожен гравець допомагає нам своїми якостями, їхня відданість і ставлення дуже важливі. Щоб зберегти цю стабільність до кінця сезону, нам потрібно, щоб багато гравців залишалися такими, якими вони є. Зараз ми можемо відпочити і насолодитися часом із сім'єю, але ми також думаємо про Челсі, - розповів Емері.