Сергій Разумовський

У шостому турі загального етапу Ліги конференцій 18 грудня відбулися всі матчі. Шахтар зіграв унічию з Рієкою (0:0), чим остаточно закріпив за собою шосту позицію в підсумковій таблиці цієї стадії. Окрім спортивного результату та прямого виходу до 1/8 фіналу, цей підсумок має і практичне значення для України в Таблиці коефіцієнтів УЄФА: фініш у топ-8 приніс «гірникам» одразу кілька «бонусів».

Зокрема, за підсумкове шосте місце Шахтар додав до вже накопиченого показника ще 0.281 бала. Окремо нараховується 0.125 бала як бонус за вихід до 1/8 фіналу — це 0.5, поділені на 4 (кількість клубів, що стартували від України в євросезоні). Також не варто забувати і про внесок за сам результат матчу: нічия оцінюється в 1 очко, а в український коефіцієнт це конвертується як 1/4, тобто 0.25 бала. Якщо скласти всі компоненти, виходить 0.656 – саме стільки Шахтар приніс Україні за єврокубковий вечір 18 грудня.

Цього ж дня додаткові очки до загального кошика країни забезпечило й Динамо: кияни в Лізі конференцій перемогли Ноа (2:0), що додало Україні ще 0.5 бала. У підсумку сумарний приріст за тур склав 1.156 бала, що є відчутним підсиленням позицій України в Таблиці коефіцієнтів.

Завдяки цьому результату Україна зафіксувала рекорд поточного п’ятирічного циклу та показала найкращий сезонний набір у Таблиці коефіцієнтів за останні шість років – 6.813. Цей доробок дозволив обійти Сербію та піднятися на 24-ту сходинку. Важливий нюанс полягає в тому, що сезон ще не завершено: до кінця кампанії Україна гарантовано матиме щонайменше два єврокубкові матчі у виконанні Шахтаря, а отже зберігається можливість додатково покращити підсумкові цифри. До речі, вже відомі його потенційні суперники в 1/8 фіналу.

