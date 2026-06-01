Емоційне рішення. Названо найкращого гравця матчу Польща – Україна
Відбулося грандіозне повернення!
Збірна України здобула перемогу над Польщею з рахунком 2:0 у товариському матчі у Вроцлаві, який став дебютним для Андреа Мальдери на чолі національної команди.
За підсумками зустрічі вінгер збірної України Андрій Ярмоленко отримав нагороду «Лев матчу». Саме досвідчений 36-річний футболіст став одним із головних героїв поєдинку, відзначившись другим голом української команди на 44-й хвилині.
У голосуванні серед уболівальників Ярмоленко набрав 37% голосів, що дозволило йому здобути індивідуальну відзнаку за найкращий виступ у матчі.
Таким чином, гра проти Польщі стала для Ярмоленка ще одним яскравим поєдинком у складі національної збірної: він не лише допоміг команді перемогти, а й отримав визнання від уболівальників.
Раніше Андреа Мальдера прокоментував успішний результат у своєму дебютному матчі на посаді головного тренера збірної України.