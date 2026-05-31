Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над національною командою Польщі (2:0) у товариському поєдинку.

У спілкуванні з журналістами після завершення зустрічі у Вроцлаві керманич синьо-жовтих дав оцінку грі:

Я думаю, що найскладніше почнеться тільки зараз. Бо коли виграється, ми всі молодці. Але футбол може за одну секунду все змінити, перевернути з ніг на голову. Звісно, мы маємо насолодитися цією перемогою. Але бути дуже збалансованими.

Сьогодні ми не були, звісно, ідеальними. На мою думку, ми можемо набагато краще зіграти і зробити. Найкраща річ – це був характер, який продемонстрували наші хлопці.