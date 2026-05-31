Мальдера — про перемогу над Польщею: «Ми не були ідеальними, але хлопці показали характер»
Італійський фахівець бачить потенціал для покращення гри синьо-жовтих
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над національною командою Польщі (2:0) у товариському поєдинку.
У спілкуванні з журналістами після завершення зустрічі у Вроцлаві керманич синьо-жовтих дав оцінку грі:
Я думаю, що найскладніше почнеться тільки зараз. Бо коли виграється, ми всі молодці. Але футбол може за одну секунду все змінити, перевернути з ніг на голову. Звісно, мы маємо насолодитися цією перемогою. Але бути дуже збалансованими.
Сьогодні ми не були, звісно, ідеальними. На мою думку, ми можемо набагато краще зіграти і зробити. Найкраща річ – це був характер, який продемонстрували наші хлопці.
Свій наступний спаринг українці проведуть 7 червня в Оденсе проти Данії.
