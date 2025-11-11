Ендрік залишає Реал: мадридці дали зелене світло сенсаційному переходу
Бразилець близький до зміни клубу
Ендрік готується залишити мадридський Реал. Як повідомляє бразильський портал Ge.globo, клуб погодився на тимчасовий відхід 19-річного нападника.
Минулого року Реал заплатив за вихованця Палмейраса 47,5 мільйона євро. Під керівництвом Карло Анчелотті юний талант провів 37 матчів, забив 7 голів і зробив одну результативну передачу.
На початку поточного сезону Ендрік мав проблеми з травмою. Після відновлення він не зміг вразити нового тренера Хабі Алонсо, який використав його лише 11 хвилин у матчі проти Валенсії.
Молодий бразилець не може дозволити собі провести сезон без ігрової практики, адже сподівається потрапити до збірної на чемпіонат світу-2026. Саме тому Реал вирішив відпустити його в оренду до Ліона, де переговори перебувають на фінальній стадії.
За інформацією Ge.globo, мадридський клуб уже дав зелене світло на шестимісячну оренду без права викупу. Угоду планують підписати в грудні. Після завершення сезону Ендрік повернеться на «Сантьяго Бернабеу», адже в Реалі бачать у ньому гравця майбутнього.
Перехід може стати шансом для юного нападника проявити себе: у поточному сезоні найрезультативнішим гравцем Ліона залишається Павел Шульц – номінальний півзахисник.
