Павло Василенко

Ендрік готується залишити мадридський Реал. Як повідомляє бразильський портал Ge.globo, клуб погодився на тимчасовий відхід 19-річного нападника.

Минулого року Реал заплатив за вихованця Палмейраса 47,5 мільйона євро. Під керівництвом Карло Анчелотті юний талант провів 37 матчів, забив 7 голів і зробив одну результативну передачу.

На початку поточного сезону Ендрік мав проблеми з травмою. Після відновлення він не зміг вразити нового тренера Хабі Алонсо, який використав його лише 11 хвилин у матчі проти Валенсії.

Молодий бразилець не може дозволити собі провести сезон без ігрової практики, адже сподівається потрапити до збірної на чемпіонат світу-2026. Саме тому Реал вирішив відпустити його в оренду до Ліона, де переговори перебувають на фінальній стадії.

За інформацією Ge.globo, мадридський клуб уже дав зелене світло на шестимісячну оренду без права викупу. Угоду планують підписати в грудні. Після завершення сезону Ендрік повернеться на «Сантьяго Бернабеу», адже в Реалі бачать у ньому гравця майбутнього.

Перехід може стати шансом для юного нападника проявити себе: у поточному сезоні найрезультативнішим гравцем Ліона залишається Павел Шульц – номінальний півзахисник.