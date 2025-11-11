Бразильський вінгер мадридського Реала Родріго може залишити клуб вже у найближче трансферне вікно, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 24-річний футболіст незадоволений своїм становищем у команді після призначення Хабі Алонсо. Під керівництвом нового головного тренера Родріго майже не потрапляє до стартового складу. Цього сезону він лише тричі виходив з перших хвилин і не зумів забити жодного гола.

Бразилець розглядає варіант із переходом узимку 2026 року, при цьому найвірогіднішим напрямком він бачить Англійську Прем'єр-лігу. На даний момент офіційних пропозицій щодо гравця від клубів Реал не отримував.

У сезоні 2025/26 Родріго провів 13 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що два зіркових гравця Реала отримали травми.