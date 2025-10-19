Павло Василенко

19-річний Ендрік переживає ключовий момент своєї мадридської кар’єри. Після гучного переходу в Реал він поки не зіграв жодної хвилини в Ла Лізі під керівництвом Хабі Алонсо, і тепер ситуація наближається до переломної.

Як повідомляє Defensa Central, Марсель зробив першу пропозицію щодо оренди молодого нападника вже в січні.

У Мадриді запевняють: мова не про продаж, а про тимчасову оренду, аби Ендрік отримав необхідну ігрову практику. Клуб і надалі вірить у його потенціал і розглядає цей крок як інвестицію в майбутнє.

«Оренда – це не прощання, а шанс повернутися сильнішим», – кажуть у клубі, згадуючи приклади гравців, які після оренди розкривалися на повну.

Сам Ендрік, за інформацією європейських ЗМІ, готовий до нового виклику й відкритий до варіанту з переходом у Францію, аби повернутися на «Бернабеу» більш зрілим та впевненим у собі.