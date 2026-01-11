Іспанський фахівець та головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке може найближчим часом очолити англійський Манчестер Юнайтед, повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, тренер, який визнаний найкращим коучем світу 2025 року, не виявляє особливого бажання продовжувати контракт із парижанами та розглядає можливість нового виклику у своїй кар'єрі, а саме роботу в Манчестері.

У поточному сезоні Манчестер Юнайтед посідає сьоме місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, набравши 32 очки у 21 проведеному матчі.

Раніше Енріке зробив заяву щодо небажання Дембеле продовжити контракт з ПСЖ.