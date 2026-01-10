Вінгер ПСЖ Усман Дембеле відмовився продовжувати контракт із клубом, незадоволений фінансовими умовами нової угоди, повідомляє Footmercato.net. Паризький клуб веде масштабну кампанію з продовження контрактів з ключовими гравцями, намагаючись зберегти внутрішню ієрархію зарплат, щоб уникнути невдоволення окремих футболістів.

Дембеле було запропоновано нову угоду із зарплатою близько 30 мільйонів євро на рік, проте сам гравець розраховує отримувати майже вдвічі більше. В результаті сторони поки що далекі від компромісу. Чинний контракт 28-річного футболіста діє до червня 2028 року, проте ПСЖ прагне зберегти вінгера у складі команди.

Цього сезону Дембеле провів 18 матчів у всіх турнірах, забив шість голів і зробив чотири результативні передачі. Крім того, він став володарем Золотого м'яча, отримав нагороду The Best та був визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

