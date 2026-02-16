Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів про свої очікування перед першим матчем плей-оф Ліги чемпіонів проти Монако - суперника, з яким парижани добре знайомі з чемпіонату Франції.

Наставник окремо наголосив на важливості психологічного настрою команди та підкреслив високий рівень майбутнього опонента, вказавши на його сильні сторони.

«Потрібно бути уважними та грати в одному стилі кожен матч. Ми повинні намагатися добре виконати свою роботу, щоб перемогти. Ми не змінюємо наш менталітет. Ми хочемо перемагати як вдома, так і на виїзді Завжди важко переживати поразку, але потрібно її глибоко аналізувати. Ми створили стільки ж моментів проти Марселя, як і проти Ренна, але там програли. Краще підходити до гри з перемогою, але ми звикли долати складні ситуації. Ми мотивовані грати у вівторок Монако – дуже хороша команда з сильними гравцями. Ми їх добре знаємо, і важко думати про Лігу чемпіонів, коли граєш проти команди Ліги 1. У вівторок зустрінуться дві хороші команди з хорошими гравцями, і ми хочемо спробувати виграти цей матч»

Поєдинок Монако – ПСЖ відбудеться 17 лютого на стадіоні Стад Луї ІІ. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.