Енріке пояснив, чому Забарний вийшов одразу після перерви у матчі ПСЖ з Атлетіком
Тренер ПСЖ прокоментував нічию 0:0
близько 2 годин тому
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке підбив підсумки нульової нічиєї з Атлетіком Більбао у матчі шостого туру об'єднаного етапу Ліги чемпіонів.
Український захисник парижан Ілля Забарний вийшов на поле відразу після перерви, замінивши Маркіньйоса, який отримав травму. Для нього це стало першим матчем, у якому він зіграв разом із російським голкіпером Матвієм Сафоновим.
«Матч видався напруженим і дуже складним, особливо в першому таймі. Ми заслуговували на перемогу – цілком могли здобути три очки. Гадаю, ми добре почали, було помітно їхній високий пресинг, а в другому таймі у нас виникли хороші моменти.
Команда показує рівень, гідний чемпіонів Європи, особливо з огляду на непростий старт сезону, коли не всі гравці доступні. Я довіряю команді.
Результат неприємний, але ми зберігаємо спокій. Нам необхідно виграти ще один матч. Маркіньйос? Поки не знаю, треба зачекати. Він сам попросив заміну у перерві – завтра стане зрозуміліше», – зазначив Енріке.