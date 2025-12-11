Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке підбив підсумки нульової нічиєї з Атлетіком Більбао у матчі шостого туру об'єднаного етапу Ліги чемпіонів.

Український захисник парижан Ілля Забарний вийшов на поле відразу після перерви, замінивши Маркіньйоса, який отримав травму. Для нього це стало першим матчем, у якому він зіграв разом із російським голкіпером Матвієм Сафоновим.

«Матч видався напруженим і дуже складним, особливо в першому таймі. Ми заслуговували на перемогу – цілком могли здобути три очки. Гадаю, ми добре почали, було помітно їхній високий пресинг, а в другому таймі у нас виникли хороші моменти.

Команда показує рівень, гідний чемпіонів Європи, особливо з огляду на непростий старт сезону, коли не всі гравці доступні. Я довіряю команді.

Результат неприємний, але ми зберігаємо спокій. Нам необхідно виграти ще один матч. Маркіньйос? Поки не знаю, треба зачекати. Він сам попросив заміну у перерві – завтра стане зрозуміліше», – зазначив Енріке.