Епіцентр обіграв Кудрівку у матчі команд команд, які борються за збереження прописки в УПЛ
Хмельничани догравали матч у неповному складі
близько 2 годин тому
6 квітня відбувся заключний матч 22 туру Української Прем’єр-ліги.
Епіцентр здобув мінімальну перемогу над Кудрівкою. Єдиний гол у поєдинку записав на свій рахунок Карлос Рохас. Але на цьому легіонер не зупинився, заробивши за зустріч жовту та червону картку (друга жовта за зняття футболки після забитого м'яча), залишивши більш як на 30 хвилин команду у меншості.
УПЛ. 22-й тур
Епіцентр — Кудрівка 1:0
Гол: К. У. Рохас, 56
Епіцентр: Білик, Кирюханцев (Григоращук, 90+1), Мороз, Кош, Климець, Себеріо, Миронюк, Запорожець, К. У. Рохас, Сидун (Супряга, 85), Сіфуентес.
Кудрівка: Яшков, Гусєв, Сердюк, Коллахуазо, Мачелюк, Сторчоус, Кая (Лєгостаєв, 72), Глущенко (Нагнойний, 58), Світюха (Козак, 46), Овусу (Таїпі, 63), Морозко (Пушкарьов, 63).
Попередження: К. У. Рохас, Кирюханцев
Вилучення: Рохас
Епіцентр завдяки перемозі піднявся на 12 сходинку турнірної таблиці чемпіонату України, маючи в активі 23 очка за 22 зустрічі. Кудрівка – 13 з 21 заліковим пунктом у 22 іграх.
