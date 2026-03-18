Дубль Гуцуляка приніс Поліссю перемогу над Кудрівкою
Команда із Житомира забила два м'ячі у першому таймі
близько 2 годин тому
Фото: ФК Полісся
Полісся здобуло впевнену перемогу над Кудрівкою у матчі 21-го туру Української Прем’єр-ліги.
Долю зустрічі було вирішено ще у першому таймі. Олексій Гуцуляк двічі відзначився у воротах Кудрівки — спочатку замкнув головою навіс, а згодом реалізував простріл від Бориса Крушинського. У другій половині гри Полісся контролювало м’яч і не дозволило супернику змінити результат.
УПЛ. 21-й тур
Голи: Гуцуляк, 18, 24
Завдяки цьому успіху Полісся набрало 42 очки та закріпилося на третій сходинці турнірної таблиці. Кудрівка з 21 пунктом залишається на 12-му місці.
