Важлива перемога у битві за виживання: Епіцентр дотиснув Рух у другому таймі
Голи забивали Сіфуентес і Сидун
Фото: Епіцентр
Епіцентр здобув перемогу над Рухом у матчі 20-го туру УПЛ.
Після безгольового першого тайму Епіцентр відкрив рахунок на початку другої половини гри. На 48-й хвилині Хоакін Сіфуентес реалізував пенальті. Остаточну крапку в матчі під завісу поєдинку поставив Вадим Сидун, який вдало увійшов у гру з лави запасних.
УПЛ. 20-й тур
Голи: Сіфуентес, 51, з пен., Сидун, 87
Завдяки цьому успіху Епіцентр набрав 20 очок і піднявся на 13-те місце, відправивши Рух (19 балів) на 14-ту сходинку.
Полісся повернуло собі третє місце в УПЛ після впевненої перемоги над Кривбасом.
