Кривбас здобув вольову перемогу над Епіцентром та увірвався у топ-5 УПЛ
Єдиний гол у складі гостей забив Вадим Сідун
близько 3 годин тому
Кривбас здобув вольову перемогу над Епіцентром у межах 21-го туру української Прем’єр-ліги.
Гості уже на 8-й хвилині — Вадим Сідун головою замкнув подачу Хоакіна Сіфуентеса. Команда Патріка ван Леувена відігралася ще до перерви. На 29-й хвилині Ярослав Шевченко забив свій дебютний гол в УПЛ, а згодом Карлос Парако точним ударом у верхній кут вивів криворіжців вперед.
У другому таймі рахунок у зустрічі залишився незмінним.
УПЛ. 21-й тур
Голи: Шевченко, 29, Парако, 39 – Сідун, 8
Завдяки цій перемозі Кривбас набрав 34 очки та піднявся на п’яту сходинку таблиці. Епіцентр із 20 балами залишається на 13-му місці.
Шахтар став першим українським клубом, який виходив до чвертьфіналу чотирьох євротурнірів.
