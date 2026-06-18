Сергій Разумовський

Епіцентр найближчим часом підпише двох легіонерів, які мають посилити команду перед новим сезоном. Інформацію підтверджує «ТаТоТаке».

Клуб із Кам’янця-Подільського виявляє інтерес до 25-річного центрального захисника Сержана Репая з албанської Вори. Переговори щодо його переходу перебувають на фінальній стадії, тож угода може бути оформлена вже найближчим часом.

Крім того, Епіцентр підсилить і центр поля. За наявними даними, до команди приєднається іспанський центральний півзахисник Рауль Тавареш. Минулого сезону 27-річний футболіст виступав за Гвадалахару в Прімері Федерасьон, де провів 31 матч і віддав дві результативні передачі.

Тавареш має перейти до українського клубу на правах вільного агента. Контракт, за інформацією джерела, буде розрахований на два роки.

Раніше повідомлялося, що Епіцентр може підписати колишнього гравця збірної України.