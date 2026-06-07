Епіцентр може підписати колишнього гравця збірної України
Футболіст знаходиться у пошуках нового клубу
близько 1 години томуПідписатися в
Василь Кравець. Фото - ФК Металіст 1925
Колишній захисник Металіста 1925 Василь Кравець знаходиться у статусі вільного агента та вже шукає собі новий клуб, повідомляє Inside UPL.
28-річного ексгравця збірної України було запропоновано Епіцентру. Наразі між сторонами ведуться розмови.
Кравець захищав кольори Металіста 1925 з 2024 по 2026 рік та допоміг команді повернутися з Першої ліги в УПЛ.
Після повернення в еліту Василь був відсторонений від команди головним тренером Младеном Бартуловичем, не зігравши жодного матчу в сезоні, що завершився.
Епіцентр з 32 очками забезпечив собі збереження прописки в елітному дивізіоні на наступний сезон і фінішував десятим в турнірній таблиці УПЛ в сезоні 2025/26.