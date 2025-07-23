Епіцентр підсилився легіонерами з Іспанії
Чемпіон Першої ліги готується дебютувати в УПЛ
близько 3 годин тому
Фото - ФК Епіцентр
Епіцентр оголосив про перехід двох футболістів з Іспанії, покликаних підсилити
Захисник Ніл Кош Монтанья та вінгер Хоакін Карлос Сіфуентес Чалмет захищатимуть кольори команди з Кам'янця-Подільського, повідомляє офіційний сайт клубу.
Дебютант УПЛ тимчасово базуватимуться на міському стадіоні ім. Романа Шухевича. Наразі триває реконструкція домашньої арени в Кам'янці-Подільському.
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