32-річний півзахисник Андрій Тотовицький після закінчення контракту з Шахтарем може працевлаштувались в Кудрівці, повідомляє Inside UPL.

Дебютант УПЛ запросив досвідченого гравця на перегляд і найближчим часом може підписати з ним контракт.

Остання каденція Тотовицького в Шахтарі припала з 2022 по 2025 рік з перервою на оренду в Колосі. Минулого сезону Андрій жодного разу не виходив на поле.

Кудрівка в минулому сезоні стала четвертою в Чемпіонській групі Першої ліги. Клуб з Чернігівщини вперше в історії вийшов в УПЛ.