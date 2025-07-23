Ексфутболіст Шахтаря пройде перегляд в таборі новачка УПЛ
Тотовицький не поспішає закінчувати
близько 2 годин тому
Фото - ФК Кудрівка
32-річний півзахисник Андрій Тотовицький після закінчення контракту з Шахтарем може працевлаштувались в Кудрівці, повідомляє Inside UPL.
Дебютант УПЛ запросив досвідченого гравця на перегляд і найближчим часом може підписати з ним контракт.
Остання каденція Тотовицького в Шахтарі припала з 2022 по 2025 рік з перервою на оренду в Колосі. Минулого сезону Андрій жодного разу не виходив на поле.
Кудрівка в минулому сезоні стала четвертою в Чемпіонській групі Першої ліги. Клуб з Чернігівщини вперше в історії вийшов в УПЛ.
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