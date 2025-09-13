Епіцентр здобув першу перемогу в УПЛ завдяки пенальті, обігравши на виїзді Рух
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 2 годин тому
Фото - ФК Епіцентр
У матчі п’ятого туру Української Прем’єр-ліги львівський Рух на стадіоні «Арена Львів» приймав Епіцентр з Кам’янця-Подільського. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0.
Єдиний м’яч було забито у другому таймі – пенальті реалізував Хоакін Сіфуентес.
У компенсований час Рух отримав право на пенальті, але Бекназ Алмазбеков пробив поруч зі штангою.
Таким чином, Епіцентр перервав програшну серію з чотирьох матчів і здобув першу перемогу в УПЛ.
Наразі Рух займає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі три бали. Епіцентр набрав три очки і піднявся на 12-у позицію.
УПЛ, 5-й тур
Рух – Епіцентр – 0:1
Гол: Сіфуентес, 70 (пен).
