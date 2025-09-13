Павло Василенко

У матчі п’ятого туру Української Прем’єр-ліги львівський Рух на стадіоні «Арена Львів» приймав Епіцентр з Кам’янця-Подільського. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч було забито у другому таймі – пенальті реалізував Хоакін Сіфуентес.

У компенсований час Рух отримав право на пенальті, але Бекназ Алмазбеков пробив поруч зі штангою.

Таким чином, Епіцентр перервав програшну серію з чотирьох матчів і здобув першу перемогу в УПЛ.

Наразі Рух займає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі три бали. Епіцентр набрав три очки і піднявся на 12-у позицію.

УПЛ, 5-й тур

Рух – Епіцентр – 0:1

Гол: Сіфуентес, 70 (пен).