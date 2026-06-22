Сергій Разумовський

Епіцентр продовжує активно працювати на трансферному ринку та робить ставку на іспанський напрямок. Як повідомляє «ТаТоТаке», клуб із Кам’янця-Подільського найближчим часом оформить перехід ще одного легіонера з Іспанії.

Після підписання Ніла Коша, Джона Себеріу, Хоакінетта Сіфуентеса та Карлоса Рохаса склад Епіцентра поповнили ще двоє іспанських футболістів. Раніше стало відомо про домовленість із центральним півзахисником Раулем Таваресом, а тепер клуб готується підписати вінгера Нене.

23-річний футболіст, який є уродженцем Мадрида, останнім часом виступав за болгарський Бероє. Нене грає на позиції вінгера та є лівшею, що може додати команді більше варіативності на флангах атаки.

За інформацією джерела, Епіцентру вдалося домовитися з болгарським клубом про безкоштовний трансфер гравця. Контракт із Нене планують підписати за схемою 1+1.

Таким чином, кам’янець-подільський клуб продовжує формувати помітну іспанську групу футболістів у складі та посилювати конкуренцію перед новим сезоном.