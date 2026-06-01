Шевченко – про 2:0 з Польщею: «Мальдеру та його тренерський штаб – з вдалим дебютом»
Президент УАФ прокоментував першу перемогу збірної України за нового тренера
близько 3 годин тому
Президент УАФ Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної України над Польщею у товариському матчі у Вроцлаві. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 і став дебютним для національної команди під керівництвом Андреа Мальдери.
Після гри Шевченко опублікував допис в Instagram, у якому привітав команду з успішним результатом, а також окремо відзначив вдалий старт нового тренерського штабу.
Вітаю команду з перемогою. Андреа Мальдеру та його тренерський штаб – з вдалим дебютом на чолі національної команди. Попереду багато роботи і важливих матчів. Дякую вболівальникам за підтримку збірної. Рухаємось далі. Слава Україні!
