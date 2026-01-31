Арсенал змінив свої плани напередодні суботнього матчу 24 туру АПЛ з Лідсом, відмовившись від польоту через сильний туман, повідомляє football.london.

Після тренування в п'ятницю «каноніри» вагалися, чи летіти літаком, чи їхати автобусом до Йоркширу. Однак, оцінивши прогноз погоди, клуб вирішив віддати перевагу більш тривалій подорожі на автобусі.

Аеропорт Лідс-Бредфорд відомий як складне місце призначення в поганих погодних умовах через своє відкрите та підвищене розташування, і джерела вказують, що рішення було прийнято через побоювання щодо видимості.

В результаті Мікель Артета та його команда вирушили автобусом, замість того, щоб скористатися коротким внутрішнім рейсом.

Матч Лідс - Арсенал відбудеться 31 січня. Початок - о 17:00.