Сергій Разумовський

Бернлі виграв справу про відшкодування збитків проти Евертона після позову, поданого через порушення правил прибутковості та стійкості PSR. Про це повідомляє BBC.

Спір розглянула комісія англійської Прем’єр-ліги, а сам він стосується сезону-2021/22, коли Евертон був визнаний винним у недотриманні фінансових вимог у межах трирічного циклу. Саме це рішення згодом стало підставою для нового судового процесу, у якому Бернлі намагався довести, що порушення з боку суперника вплинуло на боротьбу за виживання в елітному дивізіоні.

За підсумком слухань Евертон зобов’язали виплатити Бернлі рекордну компенсацію. Йдеться приблизно про 35 мільйонів фунтів плюс відсотки. Водночас початкові вимоги позивача були значно вищими й перевищували 50 мільйонів фунтів, однак остаточне рішення виявилося менш жорстким, ніж сподівався клуб із Ланкаширу.

Контекст цієї справи напряму пов’язаний із попереднім покаранням Евертона. У 2023 році клуб уже отримав відрахування 10 очок за порушення PSR, але пізніше санкцію пом’якшили до шести очок. Для Бернлі той фінансовий цикл мав особливо болісні наслідки: команда вилетіла до Чемпіоншипу та вважала, що через дії суперника втратила реальні шанси залишитися в Прем’єр-лізі.

Після оголошення вердикту Евертон одразу дав зрозуміти, що не погоджується з рішенням і готуватиметься до апеляції. За даними джерел, клуб налаштований оскаржувати його рішуче та ретельно, вважаючи, що висновки комісії є помилковими як з юридичного боку, так і з погляду фактів.

У клубі також наголосили, що рішення створює небезпечний прецедент для англійського футболу, оскільки, на їхню думку, воно фактично допускає можливість порушення фінансових правил у будь-який момент сезону. Крім того, представники Евертона переконані, що комісія неправильно оцінила докази, подані їхніми юристами, а отже апеляційний розгляд може змінити нинішній вердикт.

Нагадаємо, Віталій Миколенко одразу після повернення зі збірної України підписав новий контракт із Евертоном.