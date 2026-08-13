Сергій Разумовський

Евертон здобув перемогу над Ньюкаслом у товариському поєдинку, який відбувся 12 серпня. Матч завершився з рахунком 3:1 на користь ліверпульської команди.

Український лівий захисник Евертона Віталій Миколенко розпочав зустріч у стартовому складі. Футболіст провів на полі 74 хвилини, після чого був замінений.

За час перебування на полі Миколенко 55 разів торкнувся м’яча та виконав 37 передач, із яких 29 були точними. Таким чином, відсоток точності його пасів склав 78%.

Також українець записав до активу одне перехоплення, сім виносів і чотири підбирання м’яча. Миколенко виграв одне з одного єдиноборства та одне верхове протистояння з одного.

Водночас у його статистиці зафіксовано десять втрат м’яча, одну помилку, яка призвела до удару по воротах, а також одну невдалу спробу відбору. За оцінкою статистичного порталу Sofascore, дії українського захисника в цьому матчі отримали 7,0 балів.

Раніше Евертон із Миколенком із таким самим рахунком поступився німецькому Штутгарту.