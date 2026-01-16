Евертон півтора року слідкує за українцем з Шахтаря
«Іриски» вважають Юхима Коноплю ідеальним кандидатом для переходу
36 хвилин тому
Англійський клуб Евертон має намір посилити склад правим захисником збірної України Юхимом Коноплею, який зараз виступає за донецький Шахтар. 26-річний футболіст не планує продовжувати чинний контракт, термін якого спливає 30 вересня 2026 року, і вже розглядає інші варіанти продовження кар'єри.
За даними 365Scores, «іриски» понад півтора року шукають відповідного гравця на позицію правого захисника для довгострокового зміцнення команди. У центрі уваги клубу опинився саме Конопля, якого розглядають як одного із головних кандидатів на перехід до Англійської Прем'єр-ліги.
У поточному сезоні український захисник взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, забив два голи та зробив чотири результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, його трансферна вартість складає близько 5 мільйонів євро.
