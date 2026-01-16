Англійський клуб Евертон має намір посилити склад правим захисником збірної України Юхимом Коноплею, який зараз виступає за донецький Шахтар. 26-річний футболіст не планує продовжувати чинний контракт, термін якого спливає 30 вересня 2026 року, і вже розглядає інші варіанти продовження кар'єри.

За даними 365Scores, «іриски» понад півтора року шукають відповідного гравця на позицію правого захисника для довгострокового зміцнення команди. У центрі уваги клубу опинився саме Конопля, якого розглядають як одного із головних кандидатів на перехід до Англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні український захисник взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, забив два голи та зробив чотири результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, його трансферна вартість складає близько 5 мільйонів євро.

Раніше Туран визначився з гравцями, які поїдуть на збори Шахтаря.