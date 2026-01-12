У фіналі Суперкубка Іспанії Барселона здобула перемогу над мадридським Реалом з рахунком 3:2. Одним із учасників вирішального матчу став 18-річний вінгер Ламін Ямаль.

Завдяки цьому успіху Ямаль виграв уже п’ятий трофей у професійній кар’єрі, що є кращим показником, ніж у Ліонеля Мессі на аналогічному етапі. У тому ж віці легендарний аргентинець мав у своєму активі лише два титули разом із каталонським клубом.

Ламін Ямаль є вихованцем академії Барселони. Його ринкова вартість, за оцінками профільних ресурсів, становить близько 200 мільйонів євро.

Чинна угода атакувального півзахисника з Барселоною розрахована до завершення червня 2031 року.