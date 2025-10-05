Евертон з Миколенком переграв кривдника Динамо
«Іриски» здобули три очки
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
У сьомому турі Англійської Прем’єр-ліги Евертон українського захисника Віталія Миколенка переграв Крістал Пелес (2:1), який в попередньому поєдинку в Лізі конференцій переграв київське Динамо (2:0).
У першому таймі гри Муньйос вивів вперед гостей. У другому таймі Ндіає реалізував пенальті, зрівнявши рахунок. У компенсовані хвилини господарі забили гол: відзначився Гріліш.
Захисник Евертона Миколенко відіграв увесь поєдинок.
Після семи турів Евертон має у доробку 11 очок та посідає у турнірній таблиці АПЛ сьому сходинку, а Крістал Пелес – п'яту, маючи 12 залікових балів.
АПЛ, 7-й тур
Евертон – Крістал Пелес – 2:1
Гол: Ндіає, 76 (пенальті), Гріліш, 90+3 – Муньйос, 37.