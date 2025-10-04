Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат і збірної України Мирон Маркевич поділився аналізом поразки київського Динамо у матчі першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас (0:2).

Давайте будемо відверті, нині Кристал Пелас – одна з найкращих команд АПЛ і це підтверджують її результати на внутрішній арені. Дуже непроста команда.

Щодо того, що, мовляв, Динамо могло пропустити й більше, то не сказав би, що англійська команда дійсно створила багато реальних гольових моментів. Проблема у тому, що надто легко динамівці дали собі забити. У моменті з першим голом… ну, хлопці, треба ж якось боротися, штовхатися, а не давати гравцеві от так легко замикати подачу головою фактично без спротиву!

Якщо ми говоримо про перший гол, то, безумовно травма Михавка вплинула. Його не зуміли вчасно замінити, грали у меншості й пропустили, – підсумував Маркевич в інтерв'ю Sport-express.ua.