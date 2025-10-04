Маркевич – про поразку Динамо від Кристал Пелас: «Травма Михавка вплинула»
Тренерський штаб довго не міг підготувати заміну для захисника і в меншості кияни пропустили
6 хвилин тому
Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат і збірної України Мирон Маркевич поділився аналізом поразки київського Динамо у матчі першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас (0:2).
Давайте будемо відверті, нині Кристал Пелас – одна з найкращих команд АПЛ і це підтверджують її результати на внутрішній арені. Дуже непроста команда.
Щодо того, що, мовляв, Динамо могло пропустити й більше, то не сказав би, що англійська команда дійсно створила багато реальних гольових моментів. Проблема у тому, що надто легко динамівці дали собі забити. У моменті з першим голом… ну, хлопці, треба ж якось боротися, штовхатися, а не давати гравцеві от так легко замикати подачу головою фактично без спротиву!
Якщо ми говоримо про перший гол, то, безумовно травма Михавка вплинула. Його не зуміли вчасно замінити, грали у меншості й пропустили, – підсумував Маркевич в інтерв'ю Sport-express.ua.
Зазначимо, що до програшу в стартовому матчі Ліги конференцій київське Динамо мало негативну серію в Прем'єр-лізі. «Біло-сині» тричі поспіль на останніх хвилинах втрачали перемогу і не дорахувалися шістьох очок у турнірній таблиці. У п'ятьох останніх матчах киян – лише одна перемога. Проти Олександрії в 1/16 фіналу Кубка України (2:1).
Раніше думками щодо поразки від Кристал Пелас поділився головний тренер Динамо Олександр Шовковський. Зокрема фахівець пояснив восьмихвилинну заміну травмованого Тараса Михавка. У меншості команда пропустила перший м'яч.
