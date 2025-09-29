Евертон і Вест Гем закривали програму 6 туру АПЛ. Матч в Ліверпулі завершився з рахунком 1:1.

Команди обмінялись голами в кожному з таймів - Кін на 18-й хвилині підключився на стандарт, переправивши м'яч у ворота гостей з Лондона.

Наставнику Евертона Девіду Моєсу не вдалося втримати переможний результат проти колишнього клубу. На 65-й хвилині атака Вест Гема завершилась фірмовим взяттям воріт Боуена, який не дав зіпсувати дебют Нуну Ешпіріту Санту на чолі молотобійців.

АПЛ. 6 тур

Евертон - Вест Гем 1:1

Голи: Кін, 18 - Боуен, 65

