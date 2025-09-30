Як зіграв Миколенко? Відома оцінка українця в матчі АПЛ
Захисник Евертона провів посередній матч
Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів повний матч 6 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема.
Зустріч відбулася 29 вересня у Лондоні на арені Hill Dickinson Stadium та завершилася нічийним результатом 1:1.
За підсумками поєдинку авторитетний статистичний портал Whoscored поставив Миколенку оцінку 6.6 із 10 можливих, що виявилося одним із середніх показників серед гравців мерсисайдського клубу. Найкращим футболістом матчу став центральний захисник Евертона Майкл Кін, який забив єдиний м'яч своєї команди.
Для українця це вже п'ята гра цього сезону, проте результативними діями він поки не відзначився. Контракт Миколенка з англійським клубом розрахований до червня 2026 року, а його ринкова вартість за даними Transfermarkt складає 28 мільйонів євро.
