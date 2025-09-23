Відомий футбольний коментатор і журналіст Володимир Звєров після чергового безгольового для нападника Динамо Владіслава Бленуце матчу шостого туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії (2:2) розповів про ставлення вболівальників до скандального новачка.

Ця тема з Бленуце навряд чи стихне найближчим часом. Я стежив за реакцією трибун у Києві під час матчу Динамо з Олександрією. Не було видно, щоб уболівальники підтримували цього футболіста, але атмосфера на стадіоні залишалася спокійною.

А ось в Олександрії, як кажуть, було трохи гарячіше. Подейкують, що там із трибун летіли яйця. Не стверджуватиму, від кого саме — від уболівальників Динамо чи Олександрії. Але факт залишається фактом: у бік Бленуце летіли яйця. Пізніше поліція спілкувалася з людьми на трибунах, щоб якось заспокоїти ситуацію. Адже це може призвести до дискваліфікації стадіону.