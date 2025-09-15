Сергій Стаднюк

Ультрас київського «Динамо», які нині захищають Україну на фронті, 15 вересня влаштували жорстку розмову з новачком команди Владиславом Бленуце. Про це повідомило видання «Главком» із посиланням на неназваного співрозмовника.

Після офіційного оголошення про підписання контракту з нападником у соцмережах Бленуце виявили репости російського пропагандиста владіміра соловйова. Також виявлено пости, які свідчать про його симпатії до російської культури, зокрема до серіалу «Бригада».

Раніше у медіа також з’являлася інформація, що дружина футболіста поширювала виступи владіміра путіна. Усе це відбувалося вже після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Після скандалу гравець почав закривати свої сторінки у TikTok та Instagram. Під час зустрічі ультрас поставили йому запитання, чому він поширював контент російського пропагандиста.

Зустріч відбулася сьогодні близько 16:00 в Шевченківсьому районі Києва. Ультрас «Динамо», які боронять Україну від ворога, випадково помітили Бленуце і підійшли до нього, щоб поспілкуватися. Йому висказали все, що про нього думають. Він не зміг аргументовано відповісти на жодне поставлене запитання. Щодо Соловйова. Він почав щось розповідати, що там було не про Україну, а про Молдову. Але нормально відповісти на запитання не зміг. Фанати почали розповідати Бленуце, що їхні побратими загинули на війні. Також його запитали про репост виступу путіна, який зробила його дружина. Румун відповів: «Та там щось про дітей було...». Ми йому пояснили, що путін вбиває наших дітей також, а він тут щось розповідає. Цікаво, що одна жінка, яка стала випадковим свідком розмови, також почала сварити Бленуце та вимагати від нього, щоб він покинув Україну. Він не розуміє, що зробив. Він не визнає своєї провини.

Ультрас під час розмови донесли Бленуце, що тепер в українському суспільстві його сприймають як «ватника». Відповідь футболіста звелася до короткого: «Ну нехай вважають…».

Нагадаємо, Бленуце вже встиг дебютувати за Динамо під свист трибун.