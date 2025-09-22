Сергій Стаднюк

У шостому турі української Прем'єр-ліги Динамо на своєму полі зіграло внічию з Олександрією.

Матч розпочався просто жахливо для господарів. Захисники киян просто подарували м’яч вихованцеві клубу Булеці у 30 метрах від воріт. Той не замислюючися пробив. Моргун, що вдруге поспіль вийшов на поле, замість того, щоб спробувати відвести загрозу, просто проводжав м’яч поглядом у кут власних воріт.

Однак це фактично єдине, що створили гості до останніх хвилин зустрічі. А поки у «біло-синіх» розпочався справжній парад утрачених нагод. Найгострішу з них мали на пару Герреро та Огундана. Однак форвард киян просто підбив м’яч у новачка, і м’яч полетів вище воріт з декількох метрів. Свій гол, щоправда, господарі знайшли. Після подачі Бражка м’яч курйозно влучив у дальній кут воріт.

Після перерви підопічні поки що Олександра Шовковського все ж вийшли вперед. Піхальонок реалізував власноруч зароблений пенальті. Здавалося б, що нічого не завадить фавориту здобути максимум очок, але жахлива помилка в центрі оборони подарувала супернику стрімку атаку, яку впевнено втілив у гол Хуссейн із фактично другого моменту в матчі. Це була вже 86-та хвилина і часу на те, аби знову вийти вперед, як і з Оболонню, не вистачило. Безглузде вилучення Жоннатана вже не вплинуло на гру.

Динамо набрало 14 очок і втратило можливість одноосібно очолити турнірну таблицю після похибки Колоса (14). У матчі з Зорею киян може наздогнати Шахтар (11).

УПЛ, шостий тур

Динамо – Олександрія 2:2

Голи: Бражко, 40, Піхальонок, 63 (пен.) – Булеца, 1, Хуссейн, 86

Динамо: Моргун, Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Піхальонок (Буяльський, 77), Волошин (Яцик, 85), Герреро (Бленуце, 46), Шола (Ярмоленко, 77).

Олександрія: Долгий, Скорко, Кампуш, Беіратче, Огарков (Жота, 83), Шостак (Хуссейн, 74), Фернандо, Булеца, Козак (Жоннатан, 64), Кулаков (Кастільйо, 46), Цара (Боль, 46).

Попередження: Волошин – Жоннатан

Вилучення: Жоннатан, 90+3