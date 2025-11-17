Ексфутболіст збірної України Артем Федецький підбив підсумки заключного матчу кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0). Його слова наводить ПРОФУТБОЛ Digital.

Це дуже хороша команда, непроста. Вони впевнені у собі, мають якісну культуру паса, добре переміщаються. Частково вони, мабуть, тримали в голові, що нічия їх влаштовувала.

Але хотілося б відзначити наших хлопців: вони вірили до кінця. Можливо, у другому таймі моментів було небагато, але в першому Циганков добре загострював, Трубін зробив суперсейви - навіть два. Потім вийшов Яремчук, Зубков замкнув дальню стійку, а після удару Гуцуляка м’яч із рикошетом опинився у воротах.

Найважливіше - було видно, що наші гравці дуже хотіли перемогти, хоча Ісландія - суперник непростий. Команда мені сподобалася: дисциплінована, з хорошим балансом між атакою, півзахистом і обороною. Але перемога України закономірна – ми її заслужили.