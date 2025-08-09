Сергій Стаднюк

Завершилися матчі кваліфікаційного раунду Кубка України від 8 та 9 серпня.

Легія Київ поступилася Поліссю Ставки з розгромним рахунком 0:4. Гості впевнено контролювали гру і забили чотири м’ячі: на 29-й хвилині відзначився Максимець, у другому таймі голи додали Головко, Малєй та Дучев, остаточно закріпивши перевагу.

У поєдинку Гірник Новояворівськ – Нафтовик-Долина все вирішилося в серії пенальті. Після голів Багдая на 56-й хвилині та Слоневського на 86-й основний час завершився внічию 1:1, а у вирішальній післяматчевій дуелі точнішими були гості – 4:3.

Карбон Черкаси здобув перемогу над Пальмірою Одеса з рахунком 2:1. Господарі швидко вийшли вперед завдяки влучним ударам Тенжицького та Швиденка, а гості змогли відповісти лише одним голом Барсукова у другому таймі.

Олімпія Савинці розгромила НІКА СМК – 4:0. Уже в першому таймі господарі забили двічі зусиллями Богомаза та Кошмана, а після перерви Співак і Руденко довели рахунок до переконливого.

Коростень/Агро-Нива мінімально здолала Луцьксантехмонтаж №536. Єдиний гол на 53-й хвилині забив Шатуха з добивання після нереалізованого пенальті. На 73-й хвилині Артем Федецький отримав другу жовту картку за розмови з арбітром після спірного рішення щодо другого пенальті у ворота волинян і був вилучений. Цей матч став для легенди першим у Кубку України з 31 жовтня 2018 року. Тоді захисник зіграв за Карпати проти Черкащини (1:0).

10 серпня відбудуться два останні матчі раунду: Фазенда Чернівці – Медея-Невицький замок, Колос Полонне – Агрон.

Кубок України, кваліфікаційний раунд

8 серпня

Легія Київ – Полісся Ставки 0:4

Голи: Максимець, 29, Головко, 69, Малєй, 74, Дучев, 90+1

Легія: Сабатюк, Ремезовський (Глуцький, 46), Шевченко (Ключик, 78), Науменко, Турку, Сутченко, Андріїшен, Живий, Кульгук (Осадчий, 69), Бондарчук (Батальський, 69), Бабич.

Полісся Ставки: Пазенко, Руденко (Сімінін, 65), Черномаз (Дучев, 65), Климчук, Мельничук, Балацький (Малєй, 72), Задоя, Максимець, Головко, Горбунов (Козій, 60), Горбаченко (Калайтан, 72).

Попередження: Турку (80)

9 серпня

Гірник Новояворівськ – Нафтовик-Долина 1:1 (пен. – 3:4)

Голи: Слоневський, 86 – Багдай, 56

Гірник: Марчук, Бариляк, Матуховський, Грабовський (Мізерник, 72), Старицький, Слоневський, Брода, Ю. Позеняк (В. Позеняк, 72), Поручинський, Деда (Вербний, 8), Зубар.

Нафтовик-Долина: Веклич, Пархуца, Гусак, Пастух, Шишка, Гончар, Багдай (Є. Петрик, 74), Остапчук, Обаміна, Дяків, Марій (В. Петрик, 84).

Попереджені: Слоневський (9), Ю. Позеюк (35) — Остапчук (12), Шишка (29), Обаміна (66)

Карбон Черкаси – Пальміра Одеса 2:1

Голи: Тенжицький, 6, Швиденко, 39 – Барсуков, 64

Карбон: Ферт, Ізотов, Вініченко, Власенко, Дєдов, Білоус, Беззуб, Авер'янов (Дувняк, 72), Скоров (Бугай, 65), Швиденко (Кошелюк, 46), Тенжицький (Чорний, 46).

Пальміра: Стародубець, Попов, Ладика, Гавриленко, Ільницький, Мілько, Швидерський, Слободяк (С.Онуфрак, 84), Урсулов (Булганін, 89), Хван (Барсуков, 46), Лисенко.

Попередження: Власенко (61), Дєдов (78), Беззуб (89) – Ладика (30), Слободяк (37), Лисенко (59), Барсуков (63), Мілько (68).

Вилучення: Власенко (76, друга ЖК).

Олімпія Савинці – НІКА СМК 4:0

Голи: Богомаз, 17, Кошман, 26, Співак, 73, Руденко, 87

Олімпія: Пругло, Ковтун, Богомаз, Малик, Бичков (Бурляй, 64), Почернін (Хохлов, 85), Кошман (Яременко, 78), Пономаренко (Співак, 64), Павлик, Каретник (Луценко, 78), Руденко.

Ніка: Шварц, Кондратович, Покосенко, Сосєдко, Кибенко, Лапін, Зайцев (Стрюченко, 88), Воробйов (Кузнецов, 80), Церніков (Худяков, 88), Похитайло (Касілов, 80), Собко (Близно, 66).

Попередження: Ковтун, 90+2

Коростень/Агро-Нива – Луцьксантехмонтаж №536 1:0

Гол: Шатуха, 53

Вилучення: Федецький, 73 (друга ЖК)

Напередодні відбувся перший матч нового розіграшу Кубка України.