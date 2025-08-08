Завершився перший матч Кубка України 2025/26
IRON впевнено переміг Новоукраїнку
У п'ятницю, 8 серпня 2025 року, пройшов матч кваліфікаційного етапу Кубка України сезону 2025/26 між командами IRON та Новоукраїнка.
Зустріч відбулася на запорізькій Славутич-Арені та завершилася впевненою перемогою номінальних господарів із рахунком 5:1.
Поєдинок став не лише стартовим у нинішньому розіграші Кубка України, а й першим матчем турніру, проведеним за оновленим форматом.
Кубок України. Кваліфікаційний раунд
IRON – Новоукраїнка – 5:1
Голи: Ломака, 3, 35, Петренко, 9, Окатий, 35, Черніков, 58 – Тюпа, 66
