Відомий український експерт і тренер Олег Федорчук в інтерв'ю сайту Sport-express.ua розкритикував гравців Полісся.

«Зарплати у гравців Полісся одні з найвищих в Україні, це ж не секрет, але не може так бути, що гравець скільки коштує, стільки й отримує за сезон. Нонсенс! Це вже виглядає не як бізнес-проєкт, а іграшка. Гроші Буткевич виділяє на Полісся, за нашими сучасними мірками, колосальні.

Проте йому якось інакше потрібно до гравців ставитися. Не заходити роздягальні з оваціями після перемоги над Сантою-Коломою. Годі Буткевичу гладити футболістів по голівках! Вони, що коти? Потрібно від них жорстко вимагати результати!»