Тренер Пакша: «У першому матчі Полісся грало краще»
Боґнар висловився щодо гри у відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій
близько 2 годин тому
Головний тренер Пакша Дьордь Боґнар розповів про свої очікування від матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти житомирського Полісся. Слова фахівця передає NB1.
Хочу підкреслити, що в першій грі суперник грав краще і заслужено переміг. На нас чекає робота і в матчі-відповіді: навіть якщо не наблизимося до виходу в наступний раунд, ми хочемо обов’язково завершити цей поєдинок перемогою.
Вважаю, що це серйозна ціль, і ми прагнемо їй відповідати. Якихось особливих сюрпризів ми не готуємо.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги конференцій та онлайн-трансляцією гри можна вже у четвер, 14 серпня, на сторінці події Пакш – Полісся на Xsport. Початок – о 20:00.
Раніше думками щодо матчу поділився асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко.
