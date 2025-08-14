Головний тренер Пакша Дьордь Боґнар розповів про свої очікування від матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти житомирського Полісся. Слова фахівця передає NB1.

Хочу підкреслити, що в першій грі суперник грав краще і заслужено переміг. На нас чекає робота і в матчі-відповіді: навіть якщо не наблизимося до виходу в наступний раунд, ми хочемо обов’язково завершити цей поєдинок перемогою.

Вважаю, що це серйозна ціль, і ми прагнемо їй відповідати. Якихось особливих сюрпризів ми не готуємо.